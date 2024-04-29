"هذا يناسبك!".. لاعب الشباب يتلقى رسالة صادمة بعد طلب زيادة راتبه

طلب مفاجئ ورد صادم..

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كشف الناقد الرياضي محمد الأحمري، عن مفاجأة حول نواف الصعدي، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، بعدما وجه الأخير طلبًا بزيادة راتبه.

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نواف الصعدي (23 عامًا)، انتقل إلى صفوف الشباب في أغسطس 2023، قادمًا من نادي أبها، وشارك اللاعب مع الليوث في 16 مباراة هذا الموسم، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الأحمري، عبر برنامج (برا 18)، "حسب مصادر مقربة من اللاعب، فإنه طلب زيادة في الراتب الشخصي له، ورد عليه أحد الإداريين في النادي بأن هذا الراتب يناسبك، وبنيتك لا تساعد في تطور مثل هذا الأمر".

وبدأ الشباب في استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، بعد بداية كارثية شهدها الفريق هذا الموسم، حيث تحدث محمد المنجم، رئيس النادي، بأنه تسلم النادي، وكان الفريق في المركز الأخير بنقطتين، كما ودع الشباب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الهزيمة أمام النصر بنتيجة (2-5).

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وبعد خسارته الملحمية أمام الهلال بنتيجة (3-4)، في قمة الجولة 25، بدأ الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي باولو فيتور، ليتعادل مع الطائي سلبيًا، ثم يحقق فوزًا عريضًا على أبها (5-0)، فيما اقتنص فوزًا ثمينًا على الاتحاد بنتيجة (3-1)، في الجوهرة المشعة، ليصعد إلى المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بعد مرور 29 جولة.

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