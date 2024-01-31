هذا هو حلمه.. كشف خطة تشافي لما بعد برشلونة

لا يستبعد العودة للبارسا!

كشف تقرير صحفي إسباني عن خطوة تشافي هيرنانديز المقبلة، بعدما أعلن الرحيل عن البارسا بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن تشافي قرر أخذ استراحة اعتبارًا من 1 يوليو، حيث يعمل بشكل مستمر منذ عام 1998، ويعتقد أن الوقت قد حان للتوقف، من أجل قضاء الوقت مع أسرته.

وأضاف: "خطته الأولية هي أخذ إجازة، مع التفكير في العودة على المدى المتوسط لتدريب فريق في واحدة من البطولات الكبرى في أوروبا، مستبعدًا إسبانيا تمامًا، وسيكون حلمه هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دون إغلاق الأبواب أمام الدوري الإيطالي والألماني".

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وأوضحت أن تشافي تلقى عرضًا من إدارة بوروسيا دورتموند قبل التوقيع للبارسا، لكنه رفض الأمر حيث كان البلوجرانا أولوية مطلقة له.

ووفق الصحيفة فإن تشافي لن يبقى في الراحة أكثر من عام، وإذا تلقى عرضًا مثيرًا أثناء الإجازة، فسيفكر فيه طالما يستوفي كل الشروط، علمًا بأنه لا يستبعد العودة إلى برشلونة في فترة لاحقة.