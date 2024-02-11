“هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو” .. نجم ريال مدريد يحسم الجدل!

كلاهما وحوش...

أوضح داني كارباخال، لاعب ريال مدريد الفارق بين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ومن منهما يستحق لقب الأفضل.

وقال كارباخال في تصريحات عبر " albiceleste talk" في منصة إكس: "رونالدو وميسي بالنسبة لي في نفس المستوى، لا أفضل أحدهما على الآخر، إنهما وحوش بمعنى الكلمة، ولم أتمكن من اختيار الأفضل منهما، هما مختلفان تمامًا".

وأضاف: "ميسي قادر على استلام الكرة وصناعة الهجمات، ومشاركة اللعب وخلق المزيد من لعب كرة القدم، أما رونالدو فهو وحش في تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات لو كانا يلعبان معًا كان سيشكلان قنبلة وكان من المثير رؤية ذلك ".

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وسبق أن تواجه الثنائي مرات عديدة، عندما كانا في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يرحل رونالدو إلى يوفنتوس، بينما انتهت رحلة ميسي في إسبانيا، وذهب إلى فرنسا من بوابة باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن الثنائي ميسي ورونالدو، كانا على موعد مع مباراة ودية مطلع شهر فبراير الحالي، في كأس موسم الرياض، ولكن تغيب عنها الثنائي بسبب الإصابة.