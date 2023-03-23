"هذا هو الفارق بين عقوبة الأهلي وقضية ريال مدريد وأتلتيكو"

أحمد رفعت
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هل سيتم تخفيض عقوبة الأهلي؟

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كشف القانوني أحمد الشيخي، عن الفارق بين العقوبة الموقعة على النادي الأهلي، بالمنع من القيد لمدة فترتي انتقال، والعقوبة التي كانت موقعة على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراره بمنع الأهلي من قيد لاعبين جدد، بسبب تكرار مخالفة عدم تسديد الرواتب للاعبين، وذلك في قضية الجامايكي لويس جارابان.

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وقال الشيخي خلال تصريحات لبرنامج "برا 18" عبر قناة SSC: "لا يمكن تقليص العقوبة الموقعة على الأهلي، فهناك عقوبات أخرى يمكن تخفيضها".

وأضاف: "ألاحظ أن الجمهور يقوم بالمقارنة بين عقوبة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وعقوبة الأهلي، فهناك بعض عقوبات المنع من التسجيل، وهو الموقع على الأهلي، ونفس العقوبة عوقب بها الهلال في قضية محمد كنو، وصلاحية محكمة كاس فيها إما إلغائها بالكامل أو تثبيتها فقط".

وكان ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قد تعرضا لعقوبة المنع من قيد لاعبين لمدة فترتي انتقالات متتاليتين، بسبب مخالفات في ضم لاعبين تحت السن، عام 2016، قبل أن يتم تخفيفها إلى فترة انتقالات واحدة في شتاء 2017.

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