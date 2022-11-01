هذا مكاني الأنسب .. كانسيلو يوجه صدمة لريال مدريد

هل تغير موقف المدافع البرتغالي؟

قام جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي، بتوجيه صدمة قوية لريال مدريد، بقطع الطريق على النادي الإسباني تمامًا في محاولات الحصول على خدماته.

العديد من التكهنات أثيرت في الصيف حول إمكانية قدوم البرتغالي إلى ريال بعد هبوط مستوى دانييل كارباخال، وعادت للظهور مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية بوجود اهتمام من ريال بضم الظهير المتألق مع سيتي بالدوري الإنجليزي.

اللاعب كان يرحب بهذه الخطوة بالميركاتو الماضي، ولكن تصريحاته لمجلة الموقع الرسمي لمانشستر سيتي تؤكد أن الوضع قد تغير.

وقال كانسيلو في تصريحات للمجلة:"في بداية فترتي مع الفريق كنت بحاجة إلى التكيف، لكني الآن أكثر اندماجًا وأتمنى البقاء لسنوات طويلة مع النادي، لأن هذا هو المكان المناسب لي الذي أشعر فيه بالرضا".

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 سنة مرتبط بعقد مع سيتي حتى عام 2027، ويقدم مستويات مبهرة هذا الموسم بتسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف في 18 مباراة بكل البطولات.