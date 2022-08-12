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دوري روشن السعودي

"هذا ما يحتاجه سعد الشهري ليُصبح مثل وليد الركراكي"

أحمد رفعت
12:29 ص غرينتش+2 8‏/12‏/2022
Saad Al Shehri - Walid Regragui
هل سيصل الشهري يومًا ما ليكون مدربًا للمنتخب السعودي؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن ما يحتاج له المدرب الوطني السعودي سعد الشهري، حتى يصبح مثل المدرب وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي.

وقال الفراج خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "سعد الشهري يريد تجربة و2 و3 على مستوى الأندية، مثلًا يدرب النصر أو الهلال ويحقق معه لقب الدوري".

واستطرد قائلًا: "وليد الركراكي يمتلك تجربة عظيمة على مستوى أكثر من نادي حقق معهم الإنجازات، قبل أن يتولى تدريب منتخب المغرب ويتألق معه".

وأضاف وليد الفراج: "بعد المنتخب الأولمبي سيدرب الشهري أحد أندية الدوري السعودي، وأتمنى أن يحصل هذا المدرب العظيم على فرصة لتدريب 4 أو 5 سنوات لأحد الأندية السعودية الكبرى".

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بعدما صعد إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز.

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