"هذا أسوأ ما قد يحدث في مباراة النصر والاتحاد"

اللقاء يُقام مساء الأحد القادم في مرسول بارك

رغم المتابعة الحثيثة في الإعلام الرياضي السعودي لمعسكر المنتخب السعودي المقام حلايًا في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الحديث عن مباريات الدوري وخاصة قمة مرسول بارك يفرض نفسه بقوة على البرامج والإعلاميين والصحفيين.

مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي تنطلق يوم السبت القادم، وفي أقواها وأهمها يستضيف النصر فريق الاتحاد على ملعبه مرسول بارك مساء الأحد المقبل، وهو اللقاء الذي ينتظره الجميع.

الإعلامي تركي العجمة خلال برنامجه "كورة" أبدى رغبته في أن تشهد المباراة الكثير من الأهداف، حتى لو خرجت بالتعادل، مشيرًا إلى أن أسوأ شيء قد يحدث بها هو أن تنتهي بالتعادل السلبي.

إذ قال "أسوأ شيء قد يحدث في مباراة النصر والاتحاد هو التعادل السلبي، إن كانا سيتعادلان فلتكن النتيجة 2-2 أو 3-3، نريد مباراة ممتعة مزدحمة بالأهداف".

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الإعلامي السعودي أكد أن قضية حمدالله هي العنوان الرئيسي لتلك المباراة، مضيفًا "المباراة هي العنوان الرئيسي للجولة الخامسة من الدوري السعودي، لكن عنوانها الرئيسي هو قضية حمدالله".

"القضية تنقسم إلى شقين، الشق المحلي والشق الدولي في فيفا، دوليًا القضية متجهة إلى المحكمة الرياضية دون شك لأن أحد الطرفين لن يعجبه حُكم فيفا وسيتجه للكاس، فيما محليًا مازال الأخذ والرد والمؤكد الآن تعليق عقوبة اللاعب وخوضه مباراة النصر والاتحاد".

وأتم العجمة حديثه عن اللقاء متمنيًا أن ينحصر داخل الملعب ولا يمتد خارجه، بقوله "المباراة مهمة ولها تفاصيلها خارج الملعب، لكن نؤكد أن الهدوء مطلب ولا نريد أن تزيد الإثارة خارج الملعب، صحيح أن تلك الأحداث تزيد من جمال المباراة لكن لا نريد أن يُسحب الجمهور لمكان آخر ويحدث ما لا يُحمد عقباه".

يُشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ10 نقاط فيما يتواجد النصر رابعًا بـ9.