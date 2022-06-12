"هذا اللاعب هو منقذ رونالدو في البرتغال"

لماذا لياو منقذ رونالدو في البرتغال؟

تحدث جو كول، نجم إنجلترا السابق، عن مباراة البرتغال ضد سويسرا التي ستنطلق بعد قليل ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب البرتغالي قد تأهل لهذا الدور متصدرًا لمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما وصل سويسرا للدور ثمن النهائي وصيفًا عن مجموعته.

وقال نجم منتخب إنجلترا السابق لشبكة ITV: "أتعلم مشكلة هذا الفريق البرتغالي هي أن المدرب لا يختار لياو".

وأكد على احتياج كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفًا فقط حتى الآن بالبطولة، للعب بجانب رافائيل لياو نجم ميلان، حتى يتألق وتظهر مهاراته.

ولم يشارك لياو، حتى الآن في أي مباراة مع المنتخب البرتغالي ببطولة كأس العالم بشكل أساسي.

وأوضح كول أن رونالدو سيستفيد من اللعب إلى جانب لياو بسبب سرعته وقوته في الركض إلى الخلف.

وتألق نجم ميلان قبل سفره إلى قطر، ولكن جواو فيليكس يحصل على دقائق لعب أكثر منه.