مجهود بدني خرافي أثار الشكوك

رغم مرور سنوات عديدة على هذا الأمر، إلا أن أساطير مانشستر يونايتد يتذكرون واحدة من أغرب تجاربهم في دوري أبطال أوروبا.

الفرق الإيطالية كانت تتمتع بقوة هائلة في التسعينيات، وكان لها ممثل في 8 مباريات نهائية من البطولة من أصل 10 على مدار هذا العقد، و5 مممثلين في العقد التالي.

جاري نيفيل الناقد الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" يؤمن أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا، وقال في بودكاست "Stick to Football ":"أعتقد أن بعض الفرق التي لعبنا ضدها لم تكن نظيفة، خاصة لو نظرت إلى ما حدث بعدها في رياضات أخرى مثل ركوب الدراجات، لأننا وقتها كنا أصحاء ولم نكن نشرب الخمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد خرجت من الملعب ضد فريق إيطالي ولدي الكثير من الشكوك، وكان هناك بعض اللاعبين الآخرين يعتقدون نفس الشيء".

وأما روي كين زميله السابق في الشياطين الحمر قال:"الأمر كان يحدث أمام بعض الفرق في إيطاليا، كنا نخرج من الملعب ونحن محطمين من المجهود البدني الذي قمنا به، وكنت أنظر للاعبين الآخرين من الفريق الإيطالي المنافس ولم تظهر عليهم أي علامات تعب وكأنهم لم يلعبوا المباراة".

جدير بالذكر أن كين ونيفيل رفضا الحديث عن أسماء هذه الفرق، ولكن في عام 1998 تم فتح قضية "أجريكولا" باتهام يوفنتوس بتعاطي المنشطات في مختلف المسابقات.

وكانت أولى الاتهامات من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بسبب خسارةا الفريق لنهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس في 1996، وهي المباراة التي شهدت ظهور الفريق الإيطالي بأداء بدني خرافي على مدار 120 دقيقة.