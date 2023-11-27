هدية ثمينة .. النصر يتأهل رسميًا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل مواجهة برسبوليس

النصر أول الفرق السعودية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بطاقة التأهل رسميًا، إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يلعب مباراته أمام برسبوليس، مساء اليوم الإثنين.

النصر يستضيف برسبوليس، في التاسعة من مساء اليوم - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 5 من مباريات المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

تأهل العالمي إلى ثمن النهائي الآسيوي؛ جاء بعد تعثر الشارقة الإماراتي أمام السد القطري، بهدفين دون رد، منذ قليل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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وبتعثر الشارقة أمام السد.. ضمن نادي النصر رسميًا، أن يكون أحد أفضل الأندية أصحاب المركز الثاني في مجموعات منطقة الغرب - على الأقل -.

لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تنص على تأهل متصدري المجموعات الخمس في منطقة الغرب، إلى دور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق أصحاب المركز الثاني.

وبامتلاك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 12 نقطة من 4 مباريات، ضمن التأهل رسميًا كأحد أفضل أصحاب المركز الثاني، لو لم يصعد إلى ثمن النهائي "متصدرًا".