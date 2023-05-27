هدف يهدد سالم الدوسري وماريجا في الهلال .. "كسر مضاعف بالحوض"

موهبة قد تسبب الضرر للثنائي سالم الدوسري وموسة ماريجا في نادي الهلال

على طريقة تم وصفها بأنها تشبه أهداف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سجل النجم الشاب محمد القحطاني، هدفًا رائعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في شباك أبها.

القحطاني البالغ من العمر 20 سنة، سجل هدفه في الدقيقة 11 من عمر مباراة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

جماهير الهلال من ناحيتها، لم تقم بتفويت هذا الهدف الرائع؛ من أجل الإشادة بنجمهم الصاعد، والهجوم على سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا، ثنائي الفريق الأول.

وكتب حساب باسم ثابت عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هدف محمد القحطاني.. هذه اللقطة لو يسويها ماريجا، سيأتيه كسر مضاعف بالحوض".

أما حساب أبو مرزوق كتب: "محمد القحطاني لو استمر يلعب.. اتوقع يأخذ الخانه من سالم الدوسري"، كما أجمع آخرون على أن اللاعب الشاب، سيغني الزعيم الهلالي، عن إشراك عبدالله الحمدان، في مركز الجناح مجددًا.