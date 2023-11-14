هدف لعدم كفاية الأدلة .. التسجيل الصوتي لـ"VAR" يصعق آرسنال في كارثة نيوكاسل!

واقعة غريبة ومثيرة للجدل حدثت في مواجهة آرسنال ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وبعد طول انتظار خرجت لجنة التحكيم بالبطولة لتوضيح الموقف.

آرسنال تعرض للخسارة في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، بهدف سجله أنتوني جوردون لاعب الماكبايز، وهي اللقطة التي تصدرت المشهد في إنجلترا لبضعة أيام، بسبب وجود 3 حالات يمكنها إلغاء الهدف وهي عبور الكرة خط المرمى ووجود حالة تسلل على جوردون مُسجل الهدف بالإضافة لقيام البرازيلي جويلنتون بدفع مواطنه جابرييل مدافع آرسنال.

اللجنة المعروفة باسم "PGMOL" خرجت بالتسجيل الصوتي للمحادثة التي دارت بين الحكم ستيوارت أتويل وغرفة تقنية الفيديو "VAR" لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح.

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وخلال المحادثة قال حكم الفيديو المساعد إنه لا يوجد أي دليل قاطع على أن الكرة خرجت من الملعب من خلال الزاوية المعروضة، وبالنسبة لتعرض جابرييل للدفع قال:"لا أرى أي خطأ محدد تم ارتكابه على جابرييل، يمكني رؤية يدين على ظهره ولكني لا أرى أي دفع يؤدي إلى سقوطه".

وفيما يتعلق بالتسلل المحتمل على جوردون، فأكد حكم الفيديو المساعد أن الهدف يجب احتسابه لعدم وضوح مكان وجود الكرة عند نقطة التلامس مع جويلنتون، لذلك لم يكن هناك أي دليل قاطع على وجود تسلل في اللقطة المعروضة.

ومن جانبه أكد هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، على تأييده لقرار احتساب هذا الهدف لعدم وجود أي دليل قاطع يثبت عدم صحته، رغم حالة الغضب التي ظهرت على جماهير آرسنال ومدرب الفريق ميكيل أرتيتا الذي وصف اللقطة بـ"وصمة العار".