هدف تاونسيند في مانشستر سيتي يحصد جائزة الأفضل في البريميرليج

هدف كريسيتال بالاس في مانشستر سيتي يعطي تاونسيند جائزة أفضل هدف في البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حصل نجم نادي كريستال بالاس تاونسيند على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

وكان تاونسيند قد قدم أداء جيدًا مع فريقه كريستال بالاس نجح من خلاله في إعادة إحياء مسيرته مرة أخرى بعد تجربة في توتنهام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وحصل هدف تاونسيند في شباك مانشستر سيتي والذي سجله خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين على أفضل هدف في الموسم الإنجليزي.

وجاء الهدف عبر تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، وتحديدًا من نقطة تبعد عن خط المرمى بحوالي 35 مترًا.

وانتهت هذه المباراة بفوز كريستال بالاس على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في واحدة من أفضل مباريات تاونسيند خلال الموسم.

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يذكر أن كريستيال بالاس قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة