هدف بونو يفتح خزان الذكريات بين نجمي إشبيلية السابقين

مقارنات مع هدف بالوب الشهير

أعاد هدف ياسين بونو في لقاء إشبيلية أمام بلد الوليد لأذهان نجوم الفريق الأندلسي عمر كانوتيه وأندريس بالوب هدف الأخير في شباك شاختار دونتسك قبل أعوام.

وسجل بونو حامي عرين إشبيلية هدفاً في الدقيقة الأخيرة من اللقاء مع بلد الوليد السبت بالليجا، ليخطف نقطة التعادل لفريقه.

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الهدف ليس الأول لحارس مرمى من إشبيلية، إذ سبقه القائد الأسبق أندريس بالوب في مرمى شاختار دونتسك لحساب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي في موسم 2006-2007.

واستغل فريدريك عمر كانوتيه، نجم إشبيلية السابق، هدف بونو لتذكرة بالوب بهدفه، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب كانوتيه: "مجنون هدف بونو بالدقيقة الأخيرة، هل يبدو الأمر مألوفاً يا بالوب؟".

ورد الحارس السابق قائلاً: "أمر هائل صديقي فريدي، لن يتوقف عن المفاجآت إشبيلية، حضن كبير!".

وكان الثنائي بالوب وكانوتيه ضمن الفريق المميز لإشبيلية الذي ساهم في بداية سطوة الفريق الأندلسي على اليوروبا ليج.