بونو عن هدفه: الأول في مسيرتي ولم أعرف كيف أحتفل!

الحارس المغربي أنقذ إشبيلية هذه المرة بالتسجيل

أبدى ياسين بونو، حارس إشبيلية، سعادته بالهدف الذي سجله في شباك بلد الوليد لحساب الليجا وكشف الكواليس وراء التعادل المثير في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتعادل إشبيلية مع مضيفه بهدف لكل جانب مساء السبت، وتمكن بونو من تسجيل التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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وقال المغربي مع "موفيستار" عقب اللقاء: "الهدف الأول في مسيرتي، المدير الفني طلب مني الصعود وتذكرت مباراة لجيرونا هنا ضد بلد الوليد كدت أسجل بها".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة، الرياح كانت قوية ولكن حاولنا بإصرار في الشوط الثاني وحصلنا على المكافأة في النهاية".

وواصل الحارس المتألق: "من الصعب أن أشرح شعوري، لم أكن أعرف حتى كيف يمكنني الاحتفال بهدفي!".

وختم: "الأمر كان غريباً ليس فقط لي ولكن لزملائي حتى، الجميع كان سعيداً بالتعادل لأننا لم نستحق الهزيمة في تلك المباراة".

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التعادل يبقي على إشبيلية في الترتيب الرابع على سلم الترتيب الخاص بالليجا برصيد 55 نقطة.