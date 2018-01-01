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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

هدف برشلونة وأرسنال يحسم مستقبله في ليل

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هل يرحل مهاجم ليل عن الدوري الفرنسي في يناير المقبل؟ تعرف على تصريحات نيكولاس بيبي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نيكولاس بيبي، مهاجم ليل الفرنسي، مستقبله وكشف إن كان سيرحل في يناير من عدمه.

بيبي أحد المطلوبين للانضمام إلى برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

وقال بيبي في تصريحات صحفية: "ما أرغب فيه حاليًا أن أنهي الموسم مع ليل ولن أرحل عن الدوري الفرنسي في يناير".

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وتابع: "لديّ عقد ينتهي في 2022 ولا أدري إن كنت سأستمر حتى نهاية عقدي أم لا، وكل ما أثق فيه أنني مستمر لنهاية الموسم".

بيبي تمنى أن يساهم في قيادة فريقه للمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.

من جانبه، صرّح المدرب كريستوف جاليتيه: "أثق في تصريحات بيبي أنّه لن يرحل في يناير. إنّه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "أعتقد أنّ بيبي لن يتواجد في الفريق بالموسم المقبل لأن مستوياته مرتفعة للغاية ويستحق التواجد مع الفرق الكبرى التي لا تغيب عن المشاركة في البطولات القارية".

نيكولاس سجل 12 هدفًا وصنع 5 أخرى مع ليل في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

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