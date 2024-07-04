"هدف الهلال والاتحاد" .. توتنهام هوتسبير يحدد سعر بيع نجمه

السعودية تريد التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي..

تعمل الأندية السعودية، وخاصة الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، على ضم أبرز النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ وذلك بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، والذي أعقبه العديد من الأسماء الكبرى؛ مثل: الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، مساء اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ لايزال هدفًا كبيرًا للسعودية.

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جاكوبس كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ناديي الهلال والاتحاد ناقشا إمكانية التعاقد مع ريتشارليسون، في صيف العام الحالي؛ على الرغم من عدم تقديم أي عرض رسمي - حتى الآن -.

ومن ناحيتهم.. حدد مسؤولو نادي توتنهام، مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني "287 مليون ريال سعودي"، للتخلي عن النجم البرازيلي؛ وفقًا للإعلامي الرياضي نفسه.

جدير بالذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف توتنهام هوتسبير منذ صيف عام 2022، عندما انضم إليه قادمًا من إيفرتون الإنجليزي؛ مسجلًا 15 هدفًا وصانعًا 8 آخرين، خلال 66 مباراة رسمية.