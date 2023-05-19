هدف النصر السابق .. نجم توتنهام على رادار الدوري السعودي

تستهدف أندية المملكة العربية السعودية، التعاقد مع نجوم مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما جعل أحد نجوم توتنهام الإنجليزي الحاليين، ضمن أبرز اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال الصيف القادم.
وأشار الإعلامي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إلى أن البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام، سينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي وسيكون لاعبًا حرًا.
وأضاف رومانو أن مورا سيقوم بتقييم العروض التي وصلت له، في ظل تواصل بعض الأندية السعودية، وأندية بالدوريين الأمريكي والإيطالي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.
لوكاس مورا جناح توتنهام لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق خلال الموسم الحالي، حيث لعب 21 مباراة في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف، وحصل على كارت أحمر وحيد.
وكان مورا على رادار نادي النصر بالفعل في صيف 2022، ولكن الصفقة لم تتم وقتها، واللاعب البرازيلي اقترب من أن يُصبح حُرًا بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام سعودي به.
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