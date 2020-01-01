من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟

هناك العديد من اللاعبين العظماء الذين مروا على ريال مدريد منهم هدافين حفروا أسمائهم في الذاكرة مثل كريستيانو رونالدو، فمن هو هداف ريال مدريد التاريخي؟

نادي ريال مدريد من أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر من حيث التاريخ الكروي الحافل ومن حيث الشعبية أيضاً.

اختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، وأُطلق عليه فريق الأحلام لأنه دائماً ما جمع أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ واشتهر النادي بصفقاته المميزة وتعاقداته الدائمة مع أكثر لاعبي العالم تميزاً و شهرة، وأصبح اللعب بقميص النادي الملكي هو حلم كل لاعب على مستوى العالم.

ضم ريال مدريد العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس وكاكا وزين الدين زيدان وغيرهم وكان لكل منهم بصمته الخاصة مع الفريق، كما استمتع عشاق الملكي سنوات بأسطورة من أساطير كرة القدم المعاصرة هو كريستيانو رونالدو، والذي كان له دورًا كبيرًا مع الفريق بكثرة أهدافه.

المزيد من الفرق

لكن، من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟ هذا السؤال يجيب عليه جول.

سر مكالمة الهاتف التي حرمت برشلونة من رونالدو

من هو الهداف التاريخي لريال مدريد؟

يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافى ريال مدريد على مر التاريخ، حيث تمكن من إحراز ٤٥٠ هدفًا وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية ٥ مرات.

يأتي النجم الإسباني راؤول في المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق حيث سجل ٣٢٣ هدف خلال فترة لعبه مع الفريق، وتضم القائمة أيضاً أسماء بارزة في تاريخ النادي منهم اللاعب الأرجنتيني الراحل ألفريدو دي ستيفانو الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٣٠٨ هدفًا، واللاعب الفرنسي كريم بنزيما والمكسيكي هوجو سانشيز ماركيز وغيرهم.

ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ: