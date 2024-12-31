"80 مليون يورو ويبيع بيدري".. هجوم كبير على لابورتا بسبب تسجيل عقد أولمو

"منصبه في خطر"

يواجه برشلونة أزمة كبرى في تسجيل لاعبه داني أولمو ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، حتى يتمكن من مواصلة اللعب في النصف الثاني من الموسم.

وتعاقد البارسا مع أولمو في الصيف الماضي من لايبزيج الألماني، وجرى تسجيله بشكل مؤقت هو وباو فيكتور حتى شهر يناير 2025، حيث تم وضعهما بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة قدم لرابطة الليجا وثائق تثبت حصول النادي على موارد تغطي عملية تسجيل اللاعبين، عن طريق تفعيل رافعة اقتصادية ببيع حقوق مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو لشركة قطرية لمدة 20 عامًا، مقابل الحصول على 100 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الصحفي الإسباني ديفيد بيرنابيو، في مقابلة بإذاعة "سبورت": "إذا لم يتم تسجيل داني أولمو وباو فيكتور بحلول الساعة 00:01 اليوم، فلن يتمكنا من اللعب مع برشلونة هذا الموسم، لأنه لا يمكن تسجيل لاعب مرتين في الفريق نفسه بموسم واحد، أعتقد أن لابورتا يُعرّض رئاسته للخطر".

من جهته، قال الصحفي خوسيه لويس سانشيز. "بالنسبة لي، ما يفعله برشلونة مجرد هروب إلى الأمام. الحسابات لا تصمد، لا أعرف كيف تسمح رابطة الدوري الإسباني بهذا. إذا اضطروا لبيع بيدري مقابل 80 مليونًا، فليبيعوه".