يبدو أنه يخاف من طرح الأسئلة!

فتح دانيال ريولو محلل شبكة RMC الشهيرة سهام الانتقادات في وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وكثر الحديث عن مستقبل مبابي "الغامض" قبل 10 أيام فقط من فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ على أن ينضم إليه مجانا في الصيف المقبل.

وقال ريولو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "على مبابي ألا يدع التاريخ يعيد نفسه (في 2022 كان قريبا للغاية من التوقيع مجانا للريال، لكنه اختار التجديد لباريس)، ويكشف عن قراره النهائي في أسرع وقت".

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وأضاف: "إنه لم يتحدث منذ عام، حتى في المنتخب الفرنسي رغم كونه القائد، يبدو أنه يخاف من طرح الأسئلة.. من المحتمل أن يتم إعادة تشغيل المسلسل قريبًا، البقاء أو عدم البقاء، التمديد أم لا.. يعتقدون في باريس أنه سيجدد، لكنه لم يقل مطلقًا إنه سيبقى، لذلك ربما سيغادر".

وتابع: "لو كنت من مسؤولي ريال مدريد سأمنحه أسبوعين لاتخاذ القرار، وإذا كنت في باريس فالأمر نفسه، لن نمدّد هذا المسلسل مرة أخرى".

وختم: "شعبيته في فرنسا، لم يسبق أن رأيت لاعبًا يتمتع بهذا القدر من الإمكانات والقدرة غير محبوب إلى هذا الحد، لكن هذا هو مبابي، وهذه القصة تتحول إلى كارثة!".