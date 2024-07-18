هجوم سيبراني غير مسبوق.. "الهاكر" يجبر ليفربول على تعليق تذاكر الموسم الجديد!

الريدز أمام اختبار إداري صعب..

بعد ساعة فقط من طرحها، علق ليفربول مبيعات التذاكر الخاصة بمبارياته في الموسم الجديد بعد هجوم سيبراني، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وفتح ليفربول لوقت محدد منصة بيع التذاكر من أجل المشجعين الذين حضروا 13 مباراة على أنفيلد فما أكثر الموسم الماضي لبدء حجز تذاكر النصف الأول من الموسم الجديد 2024-2025.

لكن لم يمض أكثر من ساعة، حتى كان الموقع بأكمله في غياهب النسيان، نظرًا لهجوم بدا أنه سيبراني متطور، وصفه ليفربول بعد ذلك في بيان رسمي بأنه "مشكلة خطيرة في نظام حجز التذاكر".

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ولم يفصح المسؤولون عن منصة بيع التذاكر عن موعد إعادة الفتح من جديد، لأن الهجوم الحالي "يختلف عن أي شيء شهدون من قبل" على حد تعبير البيان.