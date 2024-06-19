هجوم سعودي على الدوري الإنجليزي.. الاتحاد يريد نجم وست هام والنصر يراقب فيرنانديش!

اهتمام من أندية دوري روشن بلاعب آخر في نيوكاسل

قرر نادي الاتحاد السعودي الدخول في محادثات مع نظيره الإنجليزي وست هام، من أجل التعاقد مع لاعبه الغاني محمد قدوس بالميركاتو الصيفي الحالي.

قدوس انضم للهامرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتمتع بموسم أول ناجح مع الفريق، حيث سجل 14 هدفًا بكل البطولات، وهو الأمر الذي لفت أنظار الاتحاد.

شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن وست هام سيواجه معركة شرسة للغاية، من أجل الحفاظ على خدمات اللاعب، بوجود رغبة من المدرب الجديد جولين لوبيتيجي في التمسك به.

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وأشار نفس المصدر إلى أن هناك اهتمام سعودي بلاعب آخر في وست هام، وهو البرازيلي لوكاس باكيتا، ولكن الصفقة تواجه تعقيدات ضخمة بسبب الاتهامات الموجهة للاعب بالتورط في قضية منشطات قد تؤدي إلى إيقافه لفترة طويلة.

وفي سياق منفصل يستمر النصر في متابعته لبرونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، كما يحظى كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد باهتمام العديد من الأندية بالدوري السعودي.