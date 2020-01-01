هجوم جماهيري على منزل وودوارد ومانشستر يونايتد يرد ببيان حاد

احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد ضد وودوارد تتصاعد

هاجمت بعض جماهير مانشستر يونايتد منزل نائب رئيس النادي إد وودوارد مطالبين برحيله من منصبه والتعاقد مع مدير رياضي آخر

. وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أهمها ذا صن أن مجموعة من جماهير الشياطين الحمر والتي تحمل اسم men in black قد هاجمت منزل وودوارد مساء اليوم.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 20 فردًا قاموا بطرق الأبواب الخارجية بشكل عنيف وعندما لم يستجب لهم أحدًا استخدموا قنابل الدخان والألعاب النارية.

وأكد أحد أفراد المجموعة عبر صحيفة ذا صن أن استمرار وودوارد في منصبه وإدارة النادي بنفس السياسة الحالية يعد كارثة يجب انتهاؤها سريعًا.

ومن جهته، أصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا للرد على ما حدث مساء الليلة، وذلك بشكل سريع وبعد خروج الخبر لوسائل الإعلام بدقائق قليلة.

وجاء بيان مانشستر يونايتد كالآتي: "لقد تم إبلاغنا بما حدث خارج منزل أحد أفراد الإدارة، ونحن نعلم أن المسؤولين عن كرة القدم سيتعاونون معنا من أجل تحديد مرتكبي هذا الهجوم غير المبرر.

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يذكر أن جماهير مانشستر يونايتد حول العالم قد أطلقت العديد من الحملات للمطالبة برحيل الجليزرز ــ الملاك الحاليين لمانشستر يونايتد ــ وعلى رأسهم وودوارد.