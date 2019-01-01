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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هتان باهبري يشارك مع الهلال أمام الباطن

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ماميتش قرر انضمام لاعب وسط الهلال هتان باهبري إلى معسكر الفريق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي، عن رغبة المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش في الدفع باللاعب هتان باهبري في مباراة الفريق اليوم أمام الباطن.

التقارير أكدت أن ماميتش قرر انضمام لاعب وسط الهلال هتان باهبري إلى معسكر الفريق استعدادا للمشاركة امام الباطن اليوم الجمعة.

ويلتقي نادي الهلال مساء اليوم أمام الباطن في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر، ويأمل الفريق في مواصلة التربع على صدارة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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التقارير أشارت إلى أن اللاعب هتان باهبري سيشارك أساسيا في مواجهة الباطن بديلاً للاعب الوسط الاسباني جوناثان سوريانو بسبب إصابته.

يُذكر أن إدارة الهلال كانت قد تعاقد مع باهبري قادماً من نادي الشباب، عقب فتره طويلة من المفاوضات.

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