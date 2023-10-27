فيديو | بهتاف مستفز .. جمهور الهلال يزف الأهلاويين المغادرين للاستاد بعد الكلاسيكو

كيف واجه جمهور الهلال رحيل جماهير الأهلي قبل نهاية الكلاسيكو؟

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لم يتحمل جمهور الأهلي السعودي استكمال الكلاسيكو أمام الهلال وفضل مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء بشكل رسمي ببضع دقائق.

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الكلاسيكو انتهى بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

لكن مغادرة الجماهير الأهلاوية جاءت تحديدًا في الدقيقة 84 بعد إحراز المدافع روجير إيبانيز هدف الزعيم الثالث بالخطأ في مرماه، في لقطة يتحملها رفقة حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي.

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وأثناء مغادرة الضيوف للمدرجات، حاصرتهم جماهير أصحاب الأرض بهتاف: "شيلوا العدة .. ويالا على جدة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 29 لينفرد بصدارة جدول الترتيب متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق خمس نقاط، فيما يحل الأهلي خامسًا متجمدًا عند 22 نقطة.

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