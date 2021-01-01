بوتش: برشلونة تغير، سنجيد ضد باريس ولهذا خسرنا أمام إشبيلية!

ريكي بوتش نجم فريق برشلونة يتحدث عن الخسارة من إشبيلية وأسبابها واستعدادات الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان.

أكد ريكي بوتش نجم وسط ملعب برشلونة عن استعداد فريقه لتقديم مستويات طيبة أمام باريس سان جيرمان في لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما أدلى في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسانه، وأكد خلالها أن برشلونة أظهر ذلك في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وقال بوتش: "سندخل مواجهة باريس سان جيرمان بالكثير من المشاعر الإيجابية، وسنلعب مباراة جيدة للغاية أمامهم في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "في مواجهة إشبيلية الأمور لم تسر بالطريقة التي أردناها، بالنظر لنتيجة المباراة والخسارة بهدفين في لقاء الذهاب".

وأردف: "تحقيق سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني تقول الكثير عن الطريقة التي يسير بها الفريق في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "لقد سيطرنا على الكرة بوجود بوسكيتس الهام للغاية بالنسبة لنا، لقد منحني أنا وموريبا الكثير من الراحة في الملعب".

وأنهى تصريحاته: "نحن نتعلم من الأخطاء التي نقع فيها، وذلك الأمر يحدث مع الجميع هنا، وإلياكس موريبا سيمنحنا إضافة كبيرة".

وقال زميله في الفريق ترينكاو: "لقد كانت مباراة ألافيس صعبة للغاية بالأخص بعد هدفهم، لكننا تمتعنا بالهدوء، ونجحنا في تقديم ما أردنا أن نقدمه".

وأضاف: "ببساطة أنا محظوظ للعب كرة القدم بجوار ليونيل ميسي ولتسجيل الهدف الثاني الخاص بي في وجوده".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فاز في لقاء الأمس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ديبورتيفو ألافيس قبل مواجهة باريس سان جيرمان بساعات.