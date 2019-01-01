هاني رمزي: 90% من قوام مصر في أمم أفريقيا حُدد، لكن الباب لم يُغلق نهائيًا

المدرب المساعد يتحدث عن منتخب مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد هاني رمزي المدرب المساعد في منتخب مصر أن المدير الفني خافيير أجيري استقر بالفعل على 80-90% من أسماء التشكيل الأساسي للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، لكن موضحًا في نفس الوقت أن الباب مازال مفتوحًا لجميع اللاعبين.

ويستعد المنتخب المصري حاليًا لمواجهة النيجر في آخر جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستُقام في مصر خلال يونيو القادم، ومن ثم سيلعب ضد نيجيريا وديًا.

رمزي قال في تصريحات تلفزية نقلها موقع يلا كورة "أجيري استقر على 80-90% من القوام الأساسي للمنتخب، نشعر براحة بعد ضمان التأهل لكأس الأمم في البطولة التي سنخوضها على أرضنا".

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"سنعلن القائمة النهائية بعد شهرين، وبالتالي عندما نرى عناصر جديدة سنرى الصورة بشكل أوسع، واستبعاد بعض اللاعبين من معسكر مارس الجاري لا يعني أنهم خارج بطولة كأس الأمم".

أضاف "مباراتا النيجر ونيجيريا ستكونان فرصة لرؤية بعض العناصر الجديدة التي من الوارد أن يكون لها دور في البطولة الأفريقية، إذ سيلعبون تحت الضغط وأمام حضور جماهير أمام منتخب قوي مثل نيجيريا".

"نريد إعطاء الفرصة للشباب وتحضير اللاعبين للفترة المقبلة حتى لو لم يتم اختيارهم ضمن القائمة النهائية لكأس الأمم، حتى يكتسبون الخبرات وأجواء المعايشة في المعسكرات".

يُذكر أن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا ستقام يوم 4 إبريل القادم في القاهرة، وستستضيف مصر البطولة بعدما تم سحب ملف التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.