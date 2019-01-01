محمد عواد: لا اتصالات مع الأهلي، وآل الشيخ يُحدد مصيري

حارس مرمى الوحدة السعودي يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي المعار له من الإسماعيلي وجود أي عرض من الأهلي المصري حاليًا، موضحًا أن عقد إعارته ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحل حارس المرمى المصري ضيفًا على برنامج "نمبر وان" على قناة النهار المصرية وأكد خلاله أن مصيره في السعودية مرتبط بالمستشار تركي آل الشيخ، وقد توجه له بالشكر على ما فعله معه.

مضيفًا "استمراري أو رحيلي عن الوحدة مرتبط بالوزير تركي آل الشيخ، فهو من دفع مليون ونصف مليون دولار لاستعارتي من الإسماعيلي، هو يثق بي وبأنني أحد الأفضل في مصر وأشكره لكل الدعم الذي قدمه لي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".

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"لا يوجد عرض من الأهلي حاليًا، لكن أحد أصدقائي تحدث مع شخص موجود في لجنة التعاقدات في الأهلي. كان هناك حديث جدي في فترات سابقة مع الأهلي ورغبة واضحة من جانبهم، لكن حاليًا لا يوجد شيء".

عواد أوضح أن رغبتهم الحالية في الوحدة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين لإهداء اللقب لآل الشيخ خاصة أنه الرئيس الشرفي للنادي حاليًا، كما أكد أن لا اتصالات حاليًا مع الإسماعيلي لترتيب عودته إليهم.

يُذكر أن الوحدة نجح في إقصاء الأهلي من ثمن نهائي بطولة الكأس في السعودية، وسيواجه التعاون في دور الـ8.