فيديو | خاف عليه من البرد .. تصرف مفاجئ من هانسي فليك تجاه فرينكي دي يونج عقب رباعية بارباسترو

شاهد ما حدث مع بين دي يونج ومدربه

في لقطة رائعة، أبدى المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، خوفه على النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط البلوجرانا، عقب مباراة بارباسترو بكأس ملك إسبانيا.

وحقق برشلونة الفوز على بارباسترو مساء أمس السبت، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وعقب المباراة، ظهر فليك وهو يخلع سترته، من أجل منحها إلى دي يونج، الذي كان يتجول داخل الملعب دون أن يرتدي ملابس ثقيلة.

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جاء تصرف فليك من أجل حماية النجم الهولندي من البرد بسبب انخفاض درجة حرارة الجو، ليحصل فرينكي على السترة من مدربه.

وخلال خروج الثنائي من ملعب المباراة، عرض دي يونج على مدربه فليك أن يُعيد له السترة، ولكن المدرب الألماني رفض الأمر ليتبادل الثنائي الحديث.