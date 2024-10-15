أسهم نجوم البلوجرانا خضراء وفي السماء...

بات من الواضح للجميع، البصمة المؤثرة التي تركها الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة على الفريق الكتالوني، منذ توليه مهمة الفريق في بداية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب السابق تشافي هيرنانديز.

برشلونة تحت قيادة فليك يتصدر الدوري الإسباني بـ8 انتصارات من أصل 9، وصحح مساره سريعًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على يونج بويز السويسري، متجاوزًا خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو الفرنسي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تأثير فليك على الفريق لا يرتبط فقط بالأداء الفني والنتائج، لكن أيضًا من ناحية القيمة السوقية، حيث تسلم الفريق وقيمته 916 مليون يورو، وسريعًا ما ارتفع تحت قيادته إلى 944 مليونًا، بزيادة بلغت 28 مليون يورو.

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ورغم أن فليك تسلم نفس الفريق الذي كان يقوده تشافي، بخلاف انضمام الثنائي داني أولمو وباو فيكتور فقط، إلا أنه قاد عدد كبير من اللاعبين لزيادة قيمتهم السوقية، وأبرزهم بالطبع النجم الصاعد لامين يامال، الذي بلغت قيمته الحالية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، 150 مليون يورو، أي أكثر بنحو 60 مليونًا عن نهاية الموسم الماضي.

رافينيا، أيضًا استعاد جزئًا كبيرًا من قيمته ليصل إلى 60 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي انتقل بها إلى برشلونة في صيف 2023، ومن بعده يأتي جوليس كوندي الظهير واللاعب الأكثر ثباتًا في تشكيلة فليك، حيث بلت قيمته 55 مليون يورو.

وفسرت "موندو ديبورتيفو" النمو المذهل في قيمة برشلونة إجمالًا، إلى أن فليك يعتمد على لاعبين من فريق الشباب، مثل باو كوبارسي، الذي يعد لاعبًا أساسيًا بلا منازع إلى جانب إينيجو مارتينيز في قلب الدفاع، حيث ارتفعت قيمة فتى برشلونة الواعد من 30 إلى 40 مليون يورو، ومارك كاسادو من 2.5 إلى 15 مليون يورو.

وأشارت أيضًا إلى أن هناك 5 لاعبين فقط فقدوا قيمتهم منذ تولي هانسي فليك المسؤولية في برشلونة، لكن يعود ذلك إلى الإصابات، وأبرزهم الحارس مارك أندريه تير شتيجن الذي انخفضت قيمته من 28 إلى 20 مليون يورو، لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج (من 70 إلى 60 مليون يورو)؛ وكريستنسن (من 40 إلى 30 مليون يورو).