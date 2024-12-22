"لم أره" .. هانسي فليك يرد على إمكانية إقالته من جوان لابورتا بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

المدرب الألماني يعلق على موقف رئيس برشلونة من إقالته

رد المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، على سؤال وجه له بشأن موقف جوان لابورتا رئيس النادي من إقالته، بعد الهزيمة على يد أتلتيكو مدريد مساء السبت.

وخسر برشلونة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبعد سؤال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة عن موقف لابورتا رد قائلًا: "لم أره، ولكنني أعلم أنه يدعمنا".

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وعلق المدرب الألماني على الهزيمة من أتلتيكو قائلًا: "خسرنا الكثير من النقاط، وخسرنا المركز الأول، ولكنني لست قلقًا، والفريق يعرف كيف يلعب وأظهروا ذلك اليوم".

واقتنص نادي أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بالفوز على برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وقد يحصل ريال مدريد على الوصافة منه بالفوز اليوم على إشبيلية ليصبح البلوجرانا بالمركز الثالث!