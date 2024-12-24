بعد تجاهل فليك .. بابلو توري يحدد شرطًا للاستمرار مع برشلونة

قرار حاسم للإسباني الواعد

حسم الإسباني بابلو توري، لاعب وسط برشلونة، موقفه من التقارير التي رجحت رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني في يناير المقبل.

بابلو توري (21 عامًا)، شارك في 3 مباريات متتالية بأواخر شهر سبتمبر، ومن ثم غاب عن حسابات المدرب الألماني هانسي فليك، خلال المباريات الخمس الماضية أمام كل من ريال مايوركا وريال بيتيس وبوروسيا دورتموند وليجانيس وأتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بابلو توري يتمسك بالبقاء مع برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، مستبعدًا كافة التقارير التي توقعت رحيله عن البلوجرانا خلال الانتقالات الشتوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن توري يرى أن الموسم لا يزال طويلًا وأن الفريق سيحتاجه خلال الفترات المقبلة، خصوصًا أن البارسا سيبدأ خلال الأسبوع المقبل (بعد عطلة الميلاد)، مسيرته في كأس الملك ومن بعدها كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وأوضحت أن توري قد يغير قراره مستقبلا حال استمر الوضع على ما هو عليه، خصوصًا أنه يطمح لحصد البطولات مع برشلونة ويريد أيضًا الدخول في خطط لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، لذا فهو يعي ضرورة المشاركة وتقديم أفضل مستوى، لكنه لن يحقق ذلك دون لعب.

يذكر أن بابلو توري الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، لعب خلال الموسم الجاري 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، مما رفع توقعات جماهير البارسا بشأنه.