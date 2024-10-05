هانزي فليك يرد على غضب يامال وليفاندوفسكي .. وحقيقة "تردد" تشيسني في التوقيع لبرشلونة!

ماذا قال هانزي فليك قبل مباراة ألافيس وبرشلونة؟

رفض الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق الكرة بنادي برشلونة، اللوم على الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، بعد إظهار غضبهما عند التغيير في مباراة يانج بويز السويسري، بدوري أبطال أوروبا، كما تحدث بشأن الحارس البولندي فوتشيك تشيسني، ورد فعله بعد الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفًا على ألافيس، مساء الغد (الأحد)، على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بموسم 2024-2025.

وأكد فليك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس، أنه كان ينبغي عليه إبرام تلك التغييرات، ويجب على يامال وليفاندوفسكي قبوله، فيما أكد أن موقف اللاعبين كان إيجابيًا للغاية، وسيظهران ذلك مرة أخرى غدًا.

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وحول انضمام الحارس تشيسني، الذي انتقل إلى برشلونة مؤخرًا في صفقة انتقال حر، قال فليك إن الحارس لم يكن مترددًا في التوقيع للنادي الكتالوني، مضيفًا "أعتقد أن اللعب لبرشلونة سيكون تجربة رائعة بالنسبة لي، لو كانت لدي شكوك في ذلك، لقلت لا، سنرى كيف سيسير في التدريبات، وسنمنح الوقت لكي يلعب ويتكيف مع الفريق.

وأضاف "تشيسزني في حالة جيدة جدًا، بخبرته وجودته، والتوقيع معه أمر جيد لبرشلونة، عندما تحدثت معه، كان شخصًا ودودًا للغاية، قال لي إنه سيساهم بكل ما في وسعه للفريق. لسوء الحظ، سيحتاج للمزيد من الوقت ليكون معنا، ولكنه سيكون جاهزًا بعد فترة التوقف.

وتابع فليك "لا أرى أي سيناريو آخر غير الفوز غدًا، هدفنا الخروج بالنقاط الثلاث قبل فترة التوقف، القوة العالية منذ البداية هي ما نتوقعه غدًا، ومن المهم ألا نرتكب العديد من الأخطاء مثل الأسبوع الماضي، علينا صنع الفرص والسيطرة على الكرة".