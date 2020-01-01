هاندانوفيتش يثير القلق في إنتر وحارس جديد يقترب

إنتر يريد تأمين مركز حراسة المرمى

يتطلع مشجعو نادي إنتر الإيطالي إلى موعد الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

هاندانوفيتش كان قد أصيب في إصبع يده الصغير في اليد اليسرى وغاب عن مباراتي أودينيزي وديربي الغضب أمام ميلان يوم أمس.

وفيما يبدو فأن التقارير الصحفية الواردة من إيطاليا، فأن الإصابة ليست بالسهلة لأنها في اليد ولحارس مرمى لهذا يبدو الأمر صعب في عودته سريعاً.

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الطاقم التدريبي لإنتر كان يفكر في إشراك الحارس بوضع بعازل كربوني على يده ولكن كونتي قرر وضع ثقته كاملة في الحارس البديل باديلي الذي قدم أداء جيد في المباراة أمام ميلان.

إنتر نجح يوم أمس في حسم ديربي الغضب بريمونتادا تاريخية بعد التأخر بهدفين ليفوز برباعية ويشارك يوفنتوس في الصدارة.

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ويفكر أنطونيو كونتي في دعم مركز حراسة المرمى في الفترة القادمة تحسباً لغياب هاندانوفيتش الذي قد يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

واقترب إنتر بشكل شبه رسمي من التعاقد مع اللاعب إيميليانو فيفيانو لدعم حراسة المرمى خوفاً من طول مدة غياب الحارس الأساسي.

يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي بالشراكة مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة، بعد مرور 23 جولة.