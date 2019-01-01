هالجريمسون: العربي لعب مباراة جيدة واستحق التأهل ضد أم صلال

العربي سيُواجه الريان في المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى هيمر هالجريمسون المدير الفني للعربي القطري سعادته البالغة بالفوز على أم صلال ضمن المرحلة الثالثة لكأس أمير قطر والتأهل لربع نهائي البطولة.

وكان العربي قد نجح في تخطي أم صلام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم أمس، ويستعد حاليًا لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه مع الريان في ربع النهائي.

المدرب الأيسلندي أكد أن فريقه استحق الفوز والتأهل، مضيفًا في تصريحاته عقب اللقاء "سعيد بأداء اللاعبين والمستوى الذي قدموه خلال شوطي المباراة، كنا الأفضل وقدمًا مستوً جيد ونجحنا في إحراز 3 أهداف والتفوق على دفاع أم صلال".

مدافع الوصل مطمئنًا الجماهير: طوينا صفحة ذوب آهن

أضاف "الهدف الأول فتح لنا الباب لإضافة المزيد من الأهداف، نشعر بالارتياح من النتيجة وأمامنا الآن أسبوع كامل للاستعداد للمباراة التالية في البطولة وستكون أمام الريان، إذ نطمح في مواصلة المشوار بنجاح".

يُذكر أن العربي أنهى دوري نجوم قطر في المركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق 27 نقطة كاملة عن السد المتوج باللقب.