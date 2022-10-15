هالاند : بالوتيلي هو بطلي المفضل لو كانت حياتي في خطر!

يعشق النبيذ وبيتزا الكباب

ليس كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، ماريو بالوتيلي يعتبر من أبطال النجم النرويجي إرلينج هالاند عندما يتعلق الأمر بركلات الجزاء.

هالاند أصبح حديث الجميع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب مستواه المبهر وقدراته الخارقة مع مانشستر سيتي، وسط تساؤلات حول سر تألق المهاجم الشاب.

نجم بوروسيا دورتموند السابق ليس من المتحمسين للتحدث إلى وسائل الإعلام، وهذا ما ظهر بشكل مستمر خلال مسيرته، ولكن أسطورة مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل خرج ببعض النقاط الهامة عن حياة هالاند في حواره معه والذي نشرته شبكة "talksport" الإنجليزية.

وقال هالاند عن بطله المفضل:"لو قمنا باستثناء والدي ربما يكون زلاتان إبراهيموفيتش هو بطل الطفولة بالنسبة لي".

وعن اللاعب الذي سيختاره لتسديد ركلة جزاء لو كانت حياته على المحك:"ربما سأقوم أنا بتسديدها لأنني أثق بنفسي كثيرًا".

وأضاف:"هناك أيضًا بعض اللاعبين الجيدين، ومنهم ماريو بالوتيلي لأنه اللاعب الأفضل في تسديد ركلات جزاء على الإطلاق".

وأوضح:"هل تتذكر الركلات التي سددها؟ لاعب مجنون، وكان شخصًا جيدًا، لذلك ربما أنا أو هو عندما يتعلق الأمر بالتسديد".

وعن طعامه المفضل:"وجبتي المفضلة هي الأشياء التي لا يمكن للاعب كرة قدم تناولها، والأطعمة التي نأكلها مرة واحدة فقط في إحدى المناسبات، لذلك أحب الكباب أو بيتزا الكباب، خاصة البيتزا التي تعتبر من الأشياء التي لا أتمكن من تناولها كثيرًا".

واستكمل:"أحيانًا أجلس في المنزل وأقول لنفسي سيكون من الجيد لو تناولتها، ثم أذهب إلى الثلاجة لتناول أي شيء آخر، هذه حياتي، ولا يمكنني الكذب فأنا أحب النبيذ أيضًا، لكنه ليس مزيجًا جيدًا مع البيتزا بالنسبة للاعب كرة قدم".

جدير بالذكر أن هالاند نجح في تسجيل 20 هدفًا ولعب 3 تمريرات حاسمة في 13 مباراة فقط مع سيتي هذا الموسم.