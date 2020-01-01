هالاند يفتح الباب لانضمام مبابي إلى ريال مدريد

هل يستخدم فلورنتينو بيريز هالاند كطعم لجلب مبابي لريال مدريد؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يبحث عن خطة خفية من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي في صيف 2022..

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع العديد من المواهب البرازيلية خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك يبدو أن الحاجة إلى نجم يعوض كريستيانو رونالدو ما زالت قائمة.

ووضع ريال مدريد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إرلينج هالاند على رأس قائمة أولوياته بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ريد بول سالزبورج ومع أسود الفيستيفاليان.

المزيد من الفرق

وفي الوقت الذي يهتم فيه العديد من الأندية وعلى رأسهم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع هالاند، وضع ريال مدريد الخطة بعيدة المدى من أجل التعاقد مع مبابي استغلالًا لذلك.

ويريد باريس سان جيرمان استغلال الشرط الموجود في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند والذي يسمح له بالرحيل في حال وصول أي عقد يتحاوز الـ 50 مليون يورو.

وبانضمام هالاند، فإن ريال مدريد سيُمنح فرصة ذهبية للتعاقد مع كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 ومن المنتظر ألا يجدده حسب ما يحدث في الوقت الحالي.

ووفققًا للمصادر الحالية فإن مبابي سيكون لاعبًا لريال مدريد عاجلًا أم آجلًا، حيث أنه يحلم بارتداء قميص الفريق الملكي ولكن على ما يبدو ينتظر الوقت المناسب فقط.

نتائج فحوصات كورونا للاعبين تمنح الأمل في عودة الدوري الإنجليزي

يذكر أن ريال مدريد يحاول التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية والاستفادة من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه كرة القدم لإنعاش تشكيلته.