هالاند يصدم الجميع : شكرًا على الدعم لكني أشعر بالتعب من اسمي!

تصريحات غير متوقعة من النجم النرويجي

بعد فترة من الغياب التهديفي، نجح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في فك النحس مع بلاده، ليعلن أنه بدأ يشعر بالتعب من اسمه!

هالاند سجل ثنائية في فوز النرويج على قبرص 4/0 في تصفيات يورو 2024، ليحافظ على آمال الفريق في التأهل للبطولة قبل اللعب أمام إسبانيا واسكتلندا.

وجاءت هذه الثنائية بعد حالة من النحس عاشها اللاعب مع سيتي، حيث لم يسجل أي أهداف بقميص الفريق بآخر 3 مباريات "مباراتين بالدوري الإنجليزي ومباراة بدوري أبطال أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه المناسبة قال النرويجي لقناة " TV2":"أحيانًا يكون الأمر مرهقًا بعض الشيء وبدأت أشعر بالتعب قليلًا من اسمي، ولكني أقدر الدعم الذي أحصل عليه لذلك لن أشتكي".

وأما عن الفوز على قبرص:"لقد كان انتصارًا مهمًا وعلينا الآن التفكير في إسبانيا والاستعداد بأفضل صورة ممكنة في بلادنا، يجب على النرويج بأكملها أن تدعمنا".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 23 سنة نجح في تسجيل 27 هدفًا في 27 مباراة دولية مع النرويج، ويأتي في المركز الثاني بفارق 6 أهداف عن يورجن يوف الهداف التاريخي للمنتخب.