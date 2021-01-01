هالاند يخبر بوروسيا دورتموند بقراره النهائي بشأن مستقبله!

إرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند يخبر إدارة فريقه بالقرار النهائي الخاص بمستقبله.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تواصل اللاعب إرلينج هالاند مع إدارة فريقه بوروسيا دورتموند للحديث حول مستقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب قد أخبر إدارة النادي بقراره النهائي بشأن مستقبله في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أخبر النادي بإنه سيستمر في صفوفهم حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتركوه يرحل لاحقًا.

يأتي هذا بالرغم من تصريحات مينو رايولا الأخيرة، التي شدد خلالها على رغبته في رحيل هالاند عن صفوف دورتموند في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن قرار هالاند يتسق بشكل كبير مع رغبة ريال مدريد في ضمه بصيف 2022 حيث تريد الإدارة تأجيل تلك الصفقة حاليًا.

فرنسا 97 | عندما صنع كبار القوم ما هو أفضل من السوبرليج!

ويسعى ريال مدريد لحسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتضع كل تركيزها على ضم نجم باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على وجود شرطًا جزائيًا يسمح للنجم النرويجي بالرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف بعد القادم.