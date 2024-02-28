"لمن دواعي سروري اللعب معه"

تغنى النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بزميله البلجيكي كيفين دي بروينه، بعدما صنع له 4 أهداف من الخماسية التي سجلها في شباك لوتون تاون (6-2) أمس الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريح لتلفزيون "ITV" بعد المباراة: "كيفين هائل، إنه يفعل ما هو أفضل فيه، لمن دواعي سروري اللعب معه، نحن نعرف ما يريده كلانا من الآخر، إنه لاعب ذكي وأحب اللعب معه".

وحظي هالاند ودي بروينه بتفاهم جيد الموسم الماضي لدرجة أن البلجيكي انتهى به الأمر مازحًا في مؤتمر صحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "أنا أفضل زوجتي".

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لكن لم يتمكن الثنائي من الاجتماع كثيرًا هذا الموسم، حيث غاب دي بروين 5 أشهر بسبب تمزق في أوتار الركبة، وقضى هالاند شهرين بعيدًا بسبب مشكلة في القدم.

وأوضح إرلينج أنه عاد إلى "كامل لياقته"، ووجه تحذيرا لمنافسي سيتي على اللقب وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حيث يهدفون إلى تكرار الانتصار التاريخي للثلاثية الموسم الماضي.

وختم: "سأعود إلى أفضل حالاتي، أخيرًا أشعر أنني بحالة جيدة، إنه شعور رائع، نحن قادمون، هناك أوقات مثيرة في المستقبل، نحن مستعدون للهجوم".