هالاند يتخذ قراره ويرفض مانشستر

أفادت آخر الأنباء باتخاذ إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، قراراً بخصوص مستقبله وناديه الذي سيلعب له الموسم المقبل.

النجم النرويجي محط صراع بين كبار أوروبا، وسط تقارير أفادت مؤخراً باقتراب مانشستر سيتي من حسم الصفقة، وانسحاب برشلونة من السابق.

من هو النادي الذي رفض هالاند الانتقال إلى صفوفه؟

وذكرت "ESPN" أن هالاند قرر إخراج مانشستر يونايتد من حساباته فيما يخص الموسم القادم، ولا يعتبر الشياطين الحمر ضمن خياراته المستقبلية.

وناقش التقرير الأسباب وراء رفض لاعب دورتموند يونايتد رغم اهتمام الأخير وعزمه على تقديم عرض مادي قوي له ولوكيله مينو رايولا.

التقرير أوضح أن هالاند لا يرى في يونايتد فرصة للتطور كلاعب، وأن الانتقال لمانشستر سيتي سيكون أفضل على هذا الصعيد في ظل وجود بيب جوارديولا على رأس الجهاز الفني.

وأضاف التقرير أن مهاجم سالزبورج السابق يفضل الانتقال لصفوف مانشستر سيتي أو ريال مدريد فقط في الوقت الراهن، ويعتبر الثنائي الحلول الوحيدة المنطقية.

ما هو موقف هالاند وبورسيا دورتموند الحالي؟

وألمح ماتياس سامر، اللاعب السابق والمستشار الحالي في بوروسيا دورتموند، لوجود عرض من سيتي بالفعل لضم لاعب فريقه، وأن الأرقام المعروضة أذهلته.

وتضاربت الأنباء بخصوص القيمة المطلوبة من أجل نقل هالاند لفريقه الجديد، إذ ذُكر مبلغ 75 مليون يورو كقيمة انتقال، وعمولات تقارب 50 مليوناً لوكيله رايولا ووالده.

وعانى هالاند في الفترة الأخيرة من تراجع المستوى والمعدل التهديفي عن المعتاد في ظل تعدد الإصابات التي أبعدته عن المشاركة بشكل مستمر مع دورتموند، وإن كان بلغ 23 هدفاً بكل المسابقات

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