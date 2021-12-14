هالاند وهدف آخر.. تفاصيل الاجتماع الغامض بين لابورتا ورايولا

يتحرك نادي برشلونة الإسباني بخطى متسارعة في سوق الانتقالات من أجل تأمين أهدافه، والتي يعد أهمها التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

جوان لابورتا رئيس برشلونة استفاد من رحلته إلى مدينة تورينو الإيطالية لعقد اجتماع مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند.

ما هي طبيعة الاجتماع بين لابورتا ورايولا؟

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو كشف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن الاجتماع، لكن دون المزيد من التفاصيل عنه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن اجتماع رايولا ولابورتا لم يقتصر على الثنائي، حيث شهد أيضًا تواجد ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، وجوردي كرويف الذي اكتسب وزنًا في القيادة الرياضية لبرشلونة بعد رحيل رامون بلانيس.

هالاند هو هدف برشلونة الأكبر في الصيف المقبل، لذلك من الضروري معرفة ما إذا كان النادي في وضع يسمح له بالتنافس اقتصاديًا مع الأندية الأخرى، وما إذا كان النادي قادرًا على خوض منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

هل هذا الاجتماع الأول بين لابورتا ورايولا؟

وتعد العلاقة بين رايولا ولابورتا ممتازة للغاية منذ سنوات، وفي الصيف الماضي تواجد وكيل أعمال هالاند بالفعل في برشلونة لعقد لقاء مع قادة النادي الكتالوني.

ورغم أن تلك المناسبة قام خلالها رايولا ووالد هالاند بجولة عبر أندية أوروبا الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، أكد وكيل الأعمال الإيطالي الأسبوع الماضي أن هناك أربعة أندية فقط قادرة على ضم هالاند، هي بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

كيف يحاول لابورتا إتمام صفقة هالاند؟

وبكل تأكيد فإن العلاقة الجيدة التي تربط بين لابورتا ورايولا ستلعب لصالح الفريق الكتالوني في صفقة هالاند.

وحسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فإن رئيس برشلونة طلب من رايولا تخفيض العمولة التي ينوي الحصول عليها في صفقة هالاند، وأبلغه بأن النرويجي سيكون اللاعب الأهم في مشروع تشافي الجديد.

وأشار روميرو إلى أن برشلونة تحدث أيضًا عن إمكانية التعاقد مع المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

ويتفهم برشلونة أنه إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق "CVC" الاستثماري للحصول على تمويل، ووصل رعاة جدد إلى النادي وقام ببيع بعض اللاعبين بأسعار مناسبة، فإن القتال على ضم هالاند سيكون ممكنًا.

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