هالاند ونجوم آرسنال وأين صلاح؟ التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي لعام 2023

سيطرة من الثنائي الذي نافس على البطولة الموسم الماضي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن الفريق المثالي بالدوري الإنجليزي لهذا العام، وسط سيطرة هائلة من الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال.

سيتي حسم اللقب في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، بعد صدارة استمرت لفترات طويلة من المدفعجية، وهذا ما ألقى بظلاله على فريق العام.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي لعام 2023 كالتالي ..

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حارس المرمى : آرون رامسديل

دفاع: كيران تريبيير، ويليام ساليبا، جون ستونز، روبن دياش

الوسط: رودري، مارتين أوديجارد، كيفين دي بروينه.

هجوم : بوكايا ساكا، إرلينج هالاند وهاري كين.

ويغيب بذلك محمد صلاح عن التشكيل المثالي للمسابقة رغم تسجيل 19 هدفًا وصناعة 12 بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع ليفربول.

وأما بالنسبة للفريق المثالي للسيدات بالدوري الإنجليزي جاء كالتالي : ماري إيربس، أونا باتل، مايا لي تيسييه، أليكس جرينوود، رافاييلا سوزا، فريدا مانوم، جورو ريتين، يوي هاسيجاوا، راتشيل دالي، باني شاو، سام كير.

ونشر كذلك الحساب الرسمي للرابطة التشكيلات المثالية للدوريات الأدنى في إنجلترا كالتالي ..