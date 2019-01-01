هالاند يلاحق بنزيما بأرقام خرافية في الأبطال

المهاجم الشاب يكتب أسمه في كتاب تاريخ أوروبا بأرقام مُلفتة

خسر نادي ريد بول سالزبرج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث انتهت مباراته أمام نابولي الإيطالي بفوز الفريق الضيف ٣-٢، وجاء ذلك بعد أن خسر الفريق المباراة السابقة ايضًا أمام ليفربول الإنجليزي.

كان الفريق النمساوي قد حقق مفاجأة في المباراة الأولى بدوري الأبطال وتعادل مع إنتر ميلان في إيطاليا.

ومن جانب المهاجم الشاب إيرلينج هالاند فقد لفت أنظار الجميع في القارة العجوز بعد الأرقام الرائعة التي قدمها في الثلاث مباريات الأولى حتى الآن.

أصبح اللاعب الشاب هو الأول الذي تمكن من التسجيل في أول ثلاث مباريات له بالأبطال بعد النجم الفرنسي كريم بنزيما.ومن جانب آخر أصبح اللاعب هو الأول الذي يتمكن من تسجيل ٦ أهداف في أول ثلاث مباريات يظهر بهم في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفريق يمتلك نقطة وحيدة بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة الأوروبية هذا الموسم.