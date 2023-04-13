ليس هالاند ولا مبابي .. فينيسيوس جونيور الأفضل في العالم حاليًا؟!

فينيسيوس جونيور ينال الثناء من الجميع؛ فهل هو الأفضل؟ ولماذا؟

ينال البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الإشادات ليس من جمهور فريقه فقط بل حتى من خصومه الذين باتوا يعرفون قيمته جيدًا.

وكان لفينيسيوس دورًا كبيرًا في فوز ريال مدريد على تشيلسي، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

تفوق على الجميع

وفقًا لإحصائيات أوبتا فإن النجم البرازيلي الشاب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء تشيلسي 19 مرة خلال مباراة أمس. مقابل 10 لمسات لفريق تشيلسي كله في نفس المباراة.

لم يتفوق فينيسيوس على لاعبي تشيلسي فقط بل على كل اللاعبين في دوري الأبطال هذا الموسم بما فيهم إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان؛ فالـ 19 لمسة لفينيسيوس جعلوه أكثر لاعب يمس الكرة داخل منطقة الخصم في مباراة واحدة هذا الموسم بدوري الأبطال.

ثناء من بلاد الإنجليز

أبدى مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، دهشتة من مستوى ريال مدريد عقب الهزيمة منهم؛ تصريح كان غريبًا لأنه ظهر وكأن المدرب الجديد لتشيلسي لا يعرف ريال مدريد أو شاهد مباراة لحامل لقب الموسم الماضي والمتوج بـ 14 بطولة في دوري الأبطال.

لقراءة ما قاله فرانك لامبارد عقب المبارة. اضغط هنا.

أما صحف إنجلترا ومحللوها فركزوا على فينيسيوس وامتدحوه؛ فصحيفة التليجراف كتبت "هل هناك جناح أكثر مرونة في عالم كرة القدم من فينيسيوس؟"

أما الجارديان فقالت: "فينيسيوس أذل تشيلسي بلا رحمة". وواصلت بأن ريال مدريد أوقف تشليسي بانطلاقات فينيسيوس من جهة اليسار.

في حين كتب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "فينيسيوس ورودريجو كانا مشكلة" على تشيلسي.

لم يكن الثناء من الصحف فقط فريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل التلفزيوني قال عقب المباراة عن اللاعب البرازيلي "لم يظهر أي احترام لريس جايمس" وتوقع ريو أن يُعيد فينيسيوس الكَرة في لقاء الإساب على ملعب ستامفورد بريدج.

لماذا فينسيوس الأفضل؟

فسر لاعب وسط ريال مدريد المعتزل، جوتي، سر تألق فينيسيوس الذي يراه أفضل لاعب في العالم حاليًا.

يرى جوتي أن فينيسيوس هو أسوأ لاعب قد يواجه أي مدافع خصم لريال مدريد لأنه يحاول دائمًا ومزعج وهو أمر غير موجود في كل اللاعبين فبعض النجوم يخرجون من أجواء المباريات ويتوقفون عن محاولة مساعدة الفريق وهو أمر لا يفعله البرازيلي الدؤوب.

هل يستحق فيني هذا الثناء؟

بعيدًا عن مباراة أمس وما قدمه فينيسيوس فإن اللاعب ساهم هذا الموسم فقط في 37 هدفًا خلال 45 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل المسابقات؛ بتسجيله 21 هدفًا وصناعته 16 آخرين لزملائه وفقًا لموقع ترانسفير ماركت. هذا رقميًا بجانب تحركاته المثالية في الملعب ومساعدة زملائه حتى لو لم يصنع لهم بشكل مباشر.