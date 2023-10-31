"هالاند لم يُظلم، حصول ميسي على الكرة الذهبية ليس خاطئًا في أي وقت"

شهادة جديدة في صالح النجم الأرجنتيني

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، رأيه في حصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية على حساب إرلينج هالاند.

صاحب الـ36 سنة الحاصل على كأس العالم 2022 مع الأرجنتين توج أمس، الإثنين، بالكرة الذهبية الثامنة في تاريخه، بالحفل الذي أقامته صحيفة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية باريس، متفوقًا على هالاند نجم مانشستر سيتي الذي حقق الثلاثية مع النادي الإنجليزي العام الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال ووست هام بكأس رابطة المحترفين قال أرتيتا:"عندما نتحدث عن ميسي لا يجب أن نقول إنه من الخطأ حصوله على الكرة الذهبية في أي وقت".

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وأضاف:"انظروا لما فعله، لقد فاز بكأس العالم في هذا السن وهو في ذروة مسيرته، الثبات الذي أظهره لا يُصدق بالإضافة لدوره في رفع المستوى في كرة القدم بأكملها".

يذكر أن ميسي الذي انضم إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سيغيب عن الملاعب على صعيد الأندية حتى العام القادم، بسبب فشل فريقه في عبور التصفيات النهائية بالدوري الأوروبي.

ومع ذلك سيكون من الممكن رؤية الأرجنتيني المخضرم في مواجهة بلاده أمام أوروجواي يوم 17 نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.