هالاند: لا أسجل ما يكفي من الأهداف!

إيرلينج هالاند يرى أنه لا يسجل العدد المناسب من الأهداف في الوقت الحالي.

يرى إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج أنه يجب أن يكون عدد الأهداف التي يسجلها أكبر من عدد المباريات التي يخوضها.

هالاند وصل إلى 12 هدفًا في 15 مباراة مع منتخب النرويج، وذلك بعدما تمكن من تسجيل ثلاثية لصالح منتخب بلاده ضد جبل طارق في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب النرويج حقق فوزًا عريضًا على جبل طارق بنتيجة 5-1 في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

لكن في تصريحات هالاند التي أدلى بها بعد المباراة، اعترف المهاجم المولود في ليدز أنه لا يشعر بأنه يرقى إلى مستوى معاييره الشخصية من حيث عدد الأهداف لكل مباراة.

ماذا قال هالاند عن سجله التهديفي مع منتخب النرويج؟

هالاند قال في تصريحات لقناة "TV2" النرويجية بعد الفوز على جبل طارق: "لم أسجل أهدافًا كافية".

وأضاف: "أنا قريب من معدل هدف في كل مباراة، أنا شخصيًا أعتقد أنه كان يجب أن أسجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات".

ولدي سؤاله عما إذا كان يشعر بإمكانية ان يصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، متخطيًا يورجن يوفي صاحب الثلاثة وثلاثين هدفًا، قال هالاند: "ربما يمكنكم أن تتخيلوا ما أسعى إلى تحقيقه".

ماذا قال أودريجارد عن أداء هالاند؟

بعمر 21 عامًا، يعتبر هالاند واحدًا من بين أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، ويرى مارتين أوديجارد لاعب آرسنال وقائد منتخب النرويج أن أرقام مهاجم بوروسيا دورتموند تتحدث عن نفسها.

وقال أوديجارد في تصريحات لصحيفة "NRK" النرويجية: "أرقام هالاند تتحدث عن نفسها، ليس هناك الكثير مما يمكن قوله، حقًا الأمر جنوني، ونحن محظوظون لوجوده".

وأضاف: "أود أن أقول إنه من بين الأفضل في العالم، ولا يوجد شيء يمكن أن يجعله يتراجع".

ما هو موقف منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم؟

رغم أن أداء هالاند الكبير لا يطابق معاييره الشخصية على المستوى الدولي، إلا أن اللاعب بالتأكيد يصنع التاريخ لبلاده.

ويحتل منتخب النرويج صدارة المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالتساوي مع منتخب هولندا، ولكل منهما 13 نقطة.

ويمتلك منتخب النرويج فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

ويصعد متصدر كل مجموعة في التصفيات الأوروبية مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض المنتخبات أصحاب المركز الثاني الملحق المؤهل إلى المونديال.

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