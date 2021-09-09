"هالاند سينتقل إلى ريال مدريد بنسبة 100%

هل تحدث الصفقة؟

يؤمن كريستيان فييري مهاجم إنتر ومنتخب إيطاليا السابق، أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند سينتقل إلى ريال مدريد.

هالاند لفت الأنظار بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح من أهم المهاجمين في العالم بسبب مستواه مع بوروسيا دورتموند.

تشيلسي حاول التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، ولكن الطلبات المالية لدورتموند واللاعب تسببت في فشل الصفقة.

ماذا قال فييري؟

أسطورة كرة القدم الإيطالية تحدث مع أنطونيو كاسانو على قناة "بوبو تي في" الخاصة به على منصة تويتش.

وتطرق فييري إلى الأسماء التي يمكن أن تنتقل إلى ريال مدريد خلال المستقبل القريب، وجاء على رأسها هالاند.

كاسانو بدأ الحوار قائلًا:"لقد قالوا لي أن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع هالاند، بينما ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد، سيكون هذا الوضع منطقيًا بالنسبة لي".

ورد عليه فييري:"حسنًا، من ناحية أخرى أخبروني أن هالاند سيذهب لريال مدريد بنسبة 100%، لا أعلم إن كان هذا صحيحًا أم لا".

ماذا قدم هالاند مع دورتموند؟

صاحب الـ21 سنة لعب 64 مباراة مع دورتموند حتى الآن، في كل البطولات ونجح في تسجيل 63 هدفًا ولعب 18 تمريرة حاسمة.

المعدل التهديفي يستمر في الارتفاع مع مرور الوقت، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 في 5 مباريات فقط مع الفريق الألماني هذا الموسم حتى الآن.