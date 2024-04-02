"هل أنت درجة ثالثة؟".. جوارديولا يفتح النار على روي كين بسبب هالاند!

"إنه أفضل مهاجم في العالم"

دافع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن مهاجم الفريق إرلينج هالاند، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب أدائه في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشن روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، والمحلل الرياضي في شبكة "سكاي سبورتس" هجومًا على هالاند بعد المباراة، مشيرًا إلى أنه "سيئ للغاية، مثل لاعب في الدرجة الثانية!".

وقال بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: " لا أتفق مع روي كين بالطبع، إنه أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بما فزنا به الموسم الماضي، هل هو مُدرب في دوري الدرجة الثانية أو الثالثة؟ لا أعتقد ذلك".

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وأضاف: "السبب في أننا لم نخلق العديد من الفرص [ضد آرسنال] ليس إرلينج، نحن بحاجة إلى المزيد من التواجد في الثلث الأخير، مع العلم أننا خضنا مباراة استثنائية ضد آرسنال، لقد راجعتها".

وختم: "أستطيع أن أفهم ما يقوله الصحفيون، لأنهم لم يكونوا أبدًا على أرض الملعب، لكن اللاعبون السابقون يشعرونني بالدهشة، الأمر يشبه الحكام عندما يتقاعدون، دائمًا ينتقدون الحكام، أنا لست رجلا ينتقد زملاءه عندما يتقاعد".